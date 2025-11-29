Insólito y arriesgado: Mira lo que le ocurrió a este jinete en plena carrera y aún así logra la victoria

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho curioso e insólito sucedió este viernes 28 de noviembre en el Hipódromo Las Piedras, ubicado en el Departamento de Canelones, Uruguay. Los aficionados presenciaron la disputa del Premio Harvard en la quinta carrera de la reunión número 46 de la presente temporada 2025.

Un total de 10 competidores formaron la nómina de este premio. La carrera reunió a caballos de tres años y más, y se disputó en la pista de arena sobre una distancia de 1.100 metros en pista de arena.

Jinete lesionado: Victoria Premio Harvard Hipodromo Las Piedas

El ejemplar ganador fue para Loco Jorge (número 5), conducido por el jinete Marcos Padilla bajo el entrenamiento de Jorge Píriz para el Stud Oro Negro.

Desde el mismo momento de la partida, Loco Jorge con su jockey en el sillín salió a cazar a los punteros Bettino VT (número 1) por dentro y Sinai Thunder (número 3) por fuera y fueron los que marcaron el parcial de 23’’42 para 400 metros en plena recta de enfrente.

Al giro de la última curva, el jockey Padilla buscó un pase exterior y sufrió la dislocación de su hombro izquierdo. Aun así, el experimentado látigo no perdió el dominio ni la conducción de su ejemplar Loco Jorge, pues desarrolló una gran velocidad para alcanzar y pasar al puntero Sinai Thunder, en los 200 finales de la meta.

Así, Loco Jorge cruzó la meta mientras su jinete, Marcos Padilla, luchaba por mantenerse en la silla, por lo que terminó la carrera con el hombro visiblemente lesionado, pero logró la increíble proeza de guiar a su ejemplar el triunfo del Premio Harvard.

El resto de los parciales quedaron en 47’’73 para 800 y culminar en 1:05’’59 para los 1.100 metros del recorrido.

Con la carrera victoriosa de Marcos Padilla sobre el ejemplar Loco Jorge se demuestra una verdad esencial: la profesión de jockey implica un riesgo constante. La velocidad y el entorno de la pista exponen al jinete a lo inesperado.

A pesar de estos peligros, el látigo mantiene la disciplina, ejecuta proezas bajo presión y asume la doble responsabilidad: Proteger su propia vida y cuidar la integridad del purasangre de carrera.



