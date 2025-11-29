Oscar Manuel González sella su primera victoria en el Championship Meet de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El Championship Meet de la presente temporada arrancó el segundo día este viernes 28 de noviembre con una programación de 10 competencias entre ellos el Pulpit Stakes de 100 mil dólares en Gulfstream Park.

El talento venezolano brilló intensamente en la reciente jornada hípica. Jinetes y entrenadores del país conquistaron el recinto de ganadores en varias ocasiones, al confirmar su alto nivel competitivo en el circuito estadounidense.

Dato hípico: Oscar Manuel González triunfo Championship Meet Gulfstream Park

La quinta del programa del viernes en la pista de Florida se corrió por un Claiming de $24.500 para ejemplares de tres años y más años, en distancia de 1.100 metros sobre tapeta y con una nómina de nueve competidores inscritos.

El entrenador venezolano Oscar Manuel González se tomó la foto con su pupilo Adiós Mate (número 6), con la magistral conducción del jinete panameño Miguel Ángel Vásquez.

Adiós Mate, desde la partida, tomó el control de la prueba por centro de pista y de punta a punta cruzó al espejo en franca ganancia con parciales de 23’’4 para 400 metros; 46’’4 la media milla, 58’’2 para los 1.000 metros y paró el cronómetro en 1:04’’2 para los 1.100 metros.

Gulfstream Park: Resultado Campaña Compromisos

Con este triunfo, el trainer criollo González llegó a 206 victorias de por vida en Estados Unidos, con una producción que supera los $5 millones para sus conexiones.

Para este fin de semana, el destacado preparador tendrá dos compromisos (uno este sábado 29 y el otros el domingo 30).