El éxito toca a su puerta: Jocketa Kattie Davis logra su primera victoria en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El empeño, la constancia y la determinación en el deporte siempre rinden frutos. El hipismo es una gran pasión que corre por las venas y literalmente sucede así con la gran jocketta norteamericana Katie Davis.

Hija del jockey retirado Robbie Davis y hermana de Jackie y Dylan que son también jockeys profesionales. Katie siente la pasión por las carreras de caballos como un legado familiar.

Katie Davis: Primer Triunfo Gulfstreaam Park

La jocketa norteamericana obtuvo su primera victoria en el óvalo de Gulfstream Park este viernes 28 de noviembre a la altura de la octava competencia del Championship Meet, un Claiming de 23 mil 500 dólares reservada para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.300 metros.

En dicha competencia, Davis condujo al alazán cuatroañero Etendre (número 3), presentado por Saffie Joseph Jr que, tras ocasionar una mala partida, fue superando en la pista hasta lograr una sólida victoria con un tiempo global de 1:18’’49 para los 1.300 metros.

Etendre, un hijo de Awesome of Course en Ballet Diva logró su cuarta victoria en 17 presentaciones y abonó un dividendo de $3,20 a ganador, $2,40 el place y $2,10 el show.

Con su primera victoria en Gulfstream Park, la reconocida fusta estadounidense suma 41 victorias en el año y 356 de por vida en los óvalos de la Unión Americana.