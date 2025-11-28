¡Impacto global! El mítico triple coronado estadounidense llega a Japón para dejar su legado como semental en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tal como fue informado por este medio digital el pasado viernes 10 de octubre acerca del anuncio hecho por Coolmore America’s Ashford Stud que el ganador de la Triple Corona y Caballo del Año, American Pharoah sería trasladado a la Estación de Sementales Shizunai en Japón, en colaboración con la Asociación Japonesa de Criadores de Sangre de Pura Raza (JBBA por sus siglas en inglés).

Este jueves 27 de noviembre se hizo efecto el viaje del ejemplar a la mencionada Estación japonesa, para estar alojado en uno de los establos y comenzar a partir del año 2026 su temporada en calidad de semental.

American Pharoah: Viaje Japón Semental Temporada 2026

Varias cuentas de redes sociales en X entre ellas la de Javier Farache publicaron imágenes y videos sobre la llegada del triplecoronado norteamericano al lugar nipón este mismo jueves, por lo que una vez concluida la temporada regresaría nuevamente al Ashford Stud en Kentucky, Estados Unidos.

Anteriormente, American Pharoah había tenido un impacto significativo en Japón, al engendrar un total de 58 ganadores de tan solo 88 participantes y con una impresionante tasa de éxito del 65%.

Hay que recordar que este equino estadounidense se convirtió en el primer ganador de la Triple Corona, luego de 37 años en 2015, además de ser galardonado por el Eclipse Award en tres ocasiones: Campeón dosañero (2014), Campeón tresañero (2015) y Caballo del Año (2015) y en el año 2021 fue inducido al Salón de la Fama del Hipismo Estadounidense.

Su campaña fue totalmente exitosa al ganar nueve carreras que incluyen: Breeders Cup Classic (G1), Kentucky Derby (G1), Preakness S. (G1), Belmont S. (G1), Haskell Invitational (G1), Arkansas Derby (G1), Del Mar Futurity (G1) y FrontRunner S. (G1).

Asimismo, en su etapa actual como semental ha sido campeón de primera y segunda generación y es padre de 50 ganadores de stakes, y los potros de un año del año 2025 que se han vendido por hasta la cantidad de $625.000.