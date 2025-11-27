¡Locura total en Gulfstream Park! Yolber Torres gana con batacazo en el opening day del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

El opening day del Championship Meet de la temporada 2025 en Gulfstream Park arrancó este jueves 27 de noviembre con una cartelera de ocho competencias

A la altura de la cuarta carrera se realizó un Maiden Claiming de 26 mil dólares reservada para yeguas de tres y más años, en distancia de seis furlones (1.200 metros) y ocho competidoras inscritas.

Yolber Torres: Triunfo Opening Day Champioship Meet Gulfstream Park

La ganadora fue para la cincoañera Mario’s Sweet Girl (número 1), conducida por el jockey venezolano Yolber Torres y presentada por Stevie Budhoo, que desde el momento de la partida salió a pelear en la punta junto con la potra zaina Diamond’s Honor (número 2) en todo el recorrido.

Al giro de la última curva, el látigo Torres llamó a correr a su conducida para irse a comandar por centro de pista y fue la que más pudo correr hasta cruzar al espejo en franca ganancia.

El tiempo final de la carrera fue de 1:12’’89 para el recorrido de seis furlones.

Mario’s Sweet Girl, es una hija de Adios Charlie en Karons Sweet Devil, por lo que abonó un dividendo que reventó las taquillas de $42,40 a ganador y logró su primera victoria en ocho presentaciones.

Para el caso del criollo Torres, logró su primera victoria en la presente estadística del opening day del Championship Meet, al mismo tiempo suma 51 tanto en el año como de por vida en los óvalos norteamericanos.