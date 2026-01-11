Alejandro Fernández es operado tras recibir peligroso diagnóstico

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Fernández, el icónico cantante mexicano conocido como 'El Potrillo', encendió las alarmas entre sus seguidores el 10 de enero de 2026 al anunciar que fue hospitalizado de emergencia y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica urgente.

A través de sus redes sociales, el artista compartió un mensaje tranquilizador que rápidamente se viralizó, generando una ola de apoyo y cariño de parte de millones de fans alrededor del mundo.

El motivo de la cirugía de Alejandro Fernández

La noche del sábado 10 de enero, Alejandro Fernández sorprendió a su audiencia al revelar que había requerido una operación por apendicitis, una condición médica que puede convertirse en una emergencia si no se atiende a tiempo.

El propio cantante explicó con pocas pero afectuosas palabras lo ocurrido: “Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

La apendicitis es una inflamación del apéndice que suele causar dolor intenso en la parte inferior derecha del abdomen y que, de no atenderse, puede conllevar complicaciones graves. Por ello, la decisión de someterse a cirugía fue inmediata.

¿Cómo evoluciona su salud?

Aunque Fernández no ha brindado detalles sobre el tiempo exacto que tomará su recuperación ni ha confirmado si deberá cancelar o reprogramar presentaciones futuras, su mensaje positivo sugiere que su evolución es favorable.

Especialistas en salud recomiendan reposo tras una apendicectomía para garantizar una recuperación adecuada, especialmente para artistas con agendas tan intensas como la suya.