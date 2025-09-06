Alejandro Fernández suspende conciertos por enfermedad: ¿Qué tiene?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante de música regional Alejandro Fernández se vio obligado a suspender dos conciertos pautados en Estados Unidos por una enfermedad que lo azotó a último momento.

A través de sus historias de Instagram, el cantautor mexicano alarmó a sus más 4 millones de seguidores con el anuncio que vino acompañado de un récipe médico con algunas indicaciones como guardar reposo.

Alelandro Fernández señaló que sus presentaciones en ambas ciudades de Texas serán pospuestas para otras dos fechas.

¿Qué enfermedad tiene Alejandro Fernández?

Se lee en el comunicado que Alejandro Fernández contrajo salmonelosis, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella, que se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados y el contacto con animales infectados.

Por su parte, el artista debe estar de reposo por al menos cuatro días, lo que le perjudica sus shows en Texas, Estados Unidos.

"Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días", informó.

Pospone conciertos

De igual manera, a pesar de suspender los dos conciertos programados, se dio a conocer que serán pautados para otras fechas y las entradas tendrán validez para el espectáculo.

"Tus boletos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales son: 18 de octubre, Fort Worth. Y 19 de octubre, El Paso”, reveló.