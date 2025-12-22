Hijo de Rob Reiner bajo supervisión por riesgo de suicidio

Suscríbete a nuestros canales

El nombre Nick Reiner ha explotado en las tendencias mediáticas tras el asesinato de sus padres, el legendario director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, lo que lo llevó a la cárcel y podría recibir cadena perpetua.

Ahora se ha revelado que, Nick de 32 años y detenido desde el pasado 15 de diciembre, se encuentra bajo una estricta protección para prevenir un posible suicidio mientras enfrenta cargos por doble homicidios.

Aislamiento y vigilancia para el hijo de Rob Reiner

La policía y fuentes cercanas han confirmado que Nick no está en una celda común, sino bajo un régimen severo de aislamiento con vigilancia constante.

Según reportes, permanece en el Twin Towers Correctional Facility en Los Ángeles vestido con una bata azul diseñada para prevenir autolesiones, sin acceso a visitantes y con comunicación casi nula con el exterior.

Un supervisor lo revisa cada 15 minutos y solo puede hablar con su abogado y personal autorizado del penal, ante el temor de que la intensa presión emocional y mental pueda empujarlo hacia conductas autodestructivas.

De hijo amado al culpable

La tragedia se desató el pasado 14 de diciembre, cuando Rob de 78 años y Michele de 70 fueron hallados muertos en su lujosa residencia de Brentwood, con múltiples heridas de arma blanca.

La hija de ambos descubrió los cuerpos y alertó a las autoridades, que ese mismo día arrestaron a Nick como principal sospechoso. Desde entonces, el hombre de 32 años ha sido acusado formalmente con dos cargos de asesinato en primer grado, con alegaciones de uso de arma mortal.

Uno de los elementos más impactantes que ha trascendido es que Nick Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de los homicidios, y estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Su historial también incluye años de lucha contra el abuso de sustancias y periodos de rehabilitación, así como reportes de dificultades emocionales desde joven.