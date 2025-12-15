Detienen al hijo de Rob Reiner por ser el principal sospechoso del homicidio

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el mundo del espectáculo llora la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, autoridades han detenido a Nick Reiner por el asesinato de sus padres.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles encontró los cuerpos sin vida Michele y Rob Reiner con heridas de arma blanca en su mansión, ubicada en Brentwood. La policía manejó el crimen como “un aparente homicidio", mientras buscaban al principal sospechoso.

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil”, dice un comunicado compartido por la familia de la pareja.

Nick Reiner arrestado por el asesinato de Michele y Rob Reiner

Nick Reiner, 32 años, es el segundo hijo de tres de la pareja, conocido por su adicción a las drogas desde su adolescencia. Ahora mismo, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles con una fianza de 4 millones de dólares.

Su detención se dio poco después del hallazgo de los cuerpos, exactamente a las 9:15 de la noche del domingo 14 de diciembre. Sin embargo, no es hasta ahora que se ha develado la información a los medios de comunicación luego de varios rumores.

El adiós de una leyenda

Entre las obras de Rob Reiner destacan películas emblemáticas como The Princess Bride ("La princesa prometida"), This Is Spinal Tap, Stand by Me ("Cuenta Conmigo"), When Harry Met Sally ("Cuando Harry conoció a Sally"), Misery y A Few Good Men ("Algunos hombres buenos").