Karol G revela su estadía solitaria en una isla con cambio de look ¡Imperdible!

La cantante Karol G se encuentra en uno de los momentos más reconfortarle de su vida al revelar que ha estado viviendo aislada en una isla. Con el corazón abierto reflexionó sobre su decisión asegurando que es un sueño hecho realidad.

A lo largo de un mes y completamente sola, la colombiana se ha mantenido en un contacto constante con el mar y la naturaleza en un sitio remoto no revelado. Para compartir su estilo de vida publicó una serie de fotografías en Instagram en la playa, disfrutando de cada instante.

“Hace mucho tiempo tenía pendiente darme un regalo de algo que venía soñando y era viajar sola a vivir frente al mar. En otra vida creo que fui sirena, pescador, coco, palmera o lo que sea que estuviera al frente porque no hay cosa en el mundo que me dé más paz y alegría que estar cerquita de él”, comentó.

‘La Bichota’ se reconecta con ella

Estando lejos, ‘La Bichota’ ha mantenido una rutina diaria que comenzaba a las 5 de la mañana, la hora que acostumbra a estar despierta. Durante este tiempo, aprovechaba de hacer muchas actividades como subir montaña, caminar bajo la lluvia y conectar con nuevas personas, cosas que había dejado atrás debido a su apretada agenda.

“Viví literalmente una de las experiencias más enriquecedoras en mucho tiempo”, apuntó. Además, agregó que sus días terminaban entre las 9 y 10 de la noche luego de una larga jornada.

Tras 30 días de reconectar con ella misma, Karol G anunció que regresaba a su rutina habitual, no sin antes agradecer por todo lo vivido durante ese tiempo en la isla.

Un cambio de look inesperado

Entre las travesuras que cometió en su estadía, Karol G cambió de look al cortarse el cabello al nivel de los hombros, renovando por completo su imagen.

Este inesperado cambio fue bien recibido por sus fanáticos, quienes alabaron su nuevo corte, favoreciendo su rostro.