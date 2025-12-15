La Vinotinto Sub-17 se alista para su último torneo del 2025

Suscríbete a nuestros canales

El futuro del fútbol venezolano se pone a prueba en la capital chilena. La Vinotinto Sub-17, bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, se prepara para competir en la Copa UC Sub-17, un torneo tradicionalmente exigente que sirve como vitrina y medidor de fuerzas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Desde este martes 16 de diciembre hasta el sábado 20 de diciembre, los 23 juveniles convocados buscarán dejar el nombre de Venezuela en alto y traer el título a casa, en una competición que reúne a importantes canteras del continente.

Grupo complicado

El torneo se disputará en el Claro Arena de Santiago de Chile. Venezuela ha quedado encuadrada en el Grupo B, una zona de alta dificultad que exigirá el máximo rendimiento desde el primer encuentro:

Grupo B Venezuela Independiente del Valle Chile Argentina

¿Cuándo debuta la Vinotinto?

La Vinotinto Sub-17 tendrá un debut de alto calibre ante uno de los mejores proyectos de desarrollo juvenil de Sudamérica, el ecuatoriano Independiente del Valle.

Dicho compromiso se celebrará este 16 de diciembre a las 10:35 AM (hora de Venezuela). Los partidos restantes contra Chile y Argentina se llevarán a cabo en los días siguientes, en una fase corta y sin margen de error.

La convocatoria de Ferreira

El cuerpo técnico encabezado por Jhonny Ferreira ha trabajado intensamente en la concentración previa para pulir los detalles tácticos y la cohesión del grupo.

Esta Copa UC servirá como una plataforma de evaluación para el talento de la próxima generación, especialmente en la búsqueda de la solidez defensiva y la eficacia ofensiva.

El ex técnico del Monagas ha realizado una convocatoria de 23 juveniles que representan lo mejor del talento criollo en esta categoría:

Sebastián Angulo, Daniel Cabrera, José Blanco; Daniel Pereira, Enmanuel Brito, Néstor Guevara, Ángel Mota, Carlos Noguera, Javier Hernández, Ángel López; Marco Riera, Román Lozada, Christian Savarese, Carlos Verenzuela, Andy Saavedra, Junior Araujo, David Uranga, José Gamboa, Diego Angulo, Darwin Méndez, Jesús Barrios; Jorge Barraza y Luis Flores.