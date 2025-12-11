¡Talento vinotinto brilla en la MLS! Santiago Pita firma contrato profesional con el Atlanta United

Suscríbete a nuestros canales

Santiago Pita ha dado un salto crucial en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Atlanta United de la Major League Soccer ( El fútbol venezolano tiene un nuevo motivo de celebración. El joven mediocampistaha dado un salto crucial en su carrera al firmar su primerde la Major League Soccer ( MLS ). La noticia fue confirmada por el propio club y compartida a través de redes sociales.

A sus 18 años y perteneciente a la categoría 2007, Pita se ha consolidado como una de las promesas más firmes de la academia del club estadounidense. A pesar de haber nacido en Weston, Florida, el talentoso jugador posee la doble nacionalidad que le permite representar tanto a Venezuela como a Portugal.

Un ascenso meteórico

La firma del contrato es el reconocimiento a un desempeño estelar durante la última mitad de la temporada. Pita se convirtió en una pieza clave del ATL UTD 2, el equipo de reserva del club que compite en la MLS Next Pro.

Sus estadísticas son testimonio de su impacto inmediato:

Titularidades: 10

Apariciones: 12

Minutos Jugados: 1.857

Participaciones Directas de Gol: 8 (4 goles y 4 asistencias)

El mediocampista demostró una notable capacidad para influir en el juego ofensivo, con un saldo de cuatro goles y cuatro asistencias, dejando claro que su madurez en el campo supera su edad.

Compromiso con la Vinotinto

Aunque tiene la opción de representar a Portugal, Santiago Pita ya ha manifestado su compromiso con los colores de la selección nacional.

El joven fue convocado en julio de este año para la selección nacional Sub-20 de Venezuela, donde dejó su huella al anotar un tanto en sus primeras apariciones. Este vínculo con la Vinotinto refuerza la esperanza de que el país pueda contar con este prometedor talento en futuras categorías y, eventualmente, en la selección absoluta.