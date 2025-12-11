Un refuerzo de prestigio: Los Athletics de Oakland fichan al relevista Mark Leiter Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Mark Leiter Jr., según múltiples reportes confirmados. El acuerdo está pendiente del examen físico de rigor. En un movimiento que busca inyectar experiencia y solidez a su cuerpo de bullpen, los Athletics de Oakland han llegado a un acuerdo contractual con el lanzador derecho y agente libre, según múltiples reportes confirmados. El acuerdo está pendiente del examen físico de rigor.

El valor de Leiter Jr.

La firma de Mark Leiter Jr. por parte de Oakland es una jugada estratégica que atiende a varias necesidades y realidades del equipo:

Necesidad de bullpen: Los Athletics tienen un hueco notable en su bullpen, especialmente tras el traspaso del cerrador Mason Miller a los Padres en el límite de cambios de la temporada anterior. Leiter Jr., de 34 años, ofrece un brazo de relevo experimentado con potencial para asumir un rol de alta presión o incluso disputar el puesto de cerrador. Descartado por Yankees: Leiter Jr. fue recientemente no tenderizado (no se le ofreció un contrato para 2026) por los Yankees de Nueva York, a pesar de haber registrado una efectividad de 4.84 y un WHIP de 1.53 en 59 apariciones en 2025. Esta decisión se debió a que los Yankees no estaban dispuestos a pagar el salario proyectado a través del arbitraje. Métricas periféricas atractivas: A pesar de su efectividad (ERA) de 4.84 con los Yankees en la temporada regular 2025, sus estadísticas periféricas eran alentadoras, con un FIP (Fielder Independent Pitching) de 3.55 y una sólida proporción de ponches (54) a bases por bolas (17) en 48.1 entradas. Además, mostró gran capacidad ponchadora, con una tasa de ponches del 28.3% en las últimas cuatro temporadas regulares. Estos números sugieren que su rendimiento podría mejorar con un cambio de escenario.

Una familia de béisbol en Oakland

Mark Leiter Jr. proviene de una distinguida familia de béisbol. Es hijo de Mark Leiter, sobrino de Al Leiter y primo de Jack Leiter, lo que añade un elemento de tradición a su llegada al equipo.

Para los Athletics, la firma de Leiter Jr. es un paso en la dirección de la reconstrucción, trayendo a un veterano con herramientas sólidas a un costo potencialmente bajo.