¿Está Carlos Narváez? Dos peloteros de Atléticos y uno de Boston son los finalistas a Novato del Año

Suscríbete a nuestros canales

Siguen dándose a conocer los finalistas de los distintos reconocimientos de la temporada regular en Las Mayores y otra lucha que parece interesante, está en la Liga Americana, en la búsqueda del Novato del Año 2025.

La principal novedad, es que no está el venezolano Carlos Narváez, quien fue superado por su compañero de equipo Roman Anthony (21). No obstante, de acuerdo a los registros, este galardón podría quedarse en la ciudad de Oakland, bien sea con Jacob Wilson o Nick Kurtz (22).

Estadísticas de Roman Anthony:

T: .257

H: 75

HR: 8

CI: 32

AVG:.292

WAR: 3.1.

Estadísticas de Nick Kurtz:

T: 420

H: 122

HR: 36

CI: 86

AVG: .290

WAR: 5.4.

Estadísticas de Jacob Wilson:

T: 486

H: 151

HR: 13

CI: 63

AVG: 311

WAR: 2.9.

De acuerdo a lo que se divisó durante la temporada, habría que esperar si los votantes se inclinan por la habilidad de Jacob o por la capacidad jonronera de Kurtz, quien parece ser el que más sorprendió con sus batazos.