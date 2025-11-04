Estos son los tres finalistas a Manager del Año en la Liga Americana de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Durante este último par de días, se han dado a conocer los finalistas a los múltiples premios que aún faltan por entregar en las Grandes Ligas y una competencia que siempre es interesante, es la de los managers.

Sin duda alguna, la competencia más pareja estuvo en la Liga Americana, donde al menos dos conjuntos por división estaban peleándose el liderato hasta los últimos choques, algo que hace que la elección de los estrategas sea un poco más compleja. Sin embargo, ya están los tres nombres principales sobre la mesa.

John Schneider, Azulejos de Toronto:

El joven dirigente le ganó la disputa de la división a los "superpoderosos" Yankees de Nueva York y llevó a su organización hasta la Serie Mundial, después de más de 30 años.

Dan Wilson, Marineros de Seattle:

El mandamás hizo de los Marineros de Seattle un conjunto compacto, que contó con un pitcheo élite durante la mayoría del campeonato y un poder descomunal liderado por Cal Raleigh. Vinieron de atrás, para terminar ganándole la disputa de la cima a los Astros de Houston, quienes tenían siete campañas consecutivas llegando a playoffs.

Stephen Vogt, Guardianes de Cleveland:

La novena de los Guardianes tuvo una de las remontadas más increíbles en la lucha por una división, debido a que llegaron a estar 15 juegos por debajo de los Tigres de Detroit y al final, le arrebataron la cúspide de la Central, algo que merece mucho mérito.

Lo cierto, es que cada dirgente tiene algo particular que lo identifica y que impulsaría la votación hacia ellos, por lo tanto, es una lucha que podría quedar bastante cerrada.