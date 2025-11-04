LVBP: Ex Philadelphia Phillies se une a Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

En vista de que se acerca la Copa América de Béisbol y los equipos perderán a parte de sus principales figuras, las Águilas del Zulia estarían cerca de confirmar a su nuevo importado en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con la importancia de reforzar el pitcheo, los marabinos anunciarían la llegada de Ethan Lindow como refuerzo desde el morrito en la vigente campaña de la pelota criolla, de acuerdo con la información de Nido Aguilicho. El serpentinero buscará aportar su granito de arena a la rotación rapaz con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares en la tabla de posiciones.

El zurdo, originario de Georgia, ha acumulado una valiosa experiencia en las ligas menores con equipos como los Phillies de Filadelfia y los Marineros de Seattle, además de haber jugado en circuitos independientes. Su paso por estos diferentes niveles de competencia le ha permitido desarrollar su juego y fortalecer su perfil como lanzador.

Ethan Lindow llega a Águilas del Zulia

En su último año de acción, Lindow logró un notable récord de 11 victorias y 5 derrotas en 21 aperturas, demostrando consistencia en su rendimiento. En total, lanzó 101.1 innings en la Atlantic League, donde ponchó a 71 bateadores, consolidando su papel como abridor confiable.

Su desempeño en esta liga independiente refleja no solo su habilidad para dominar a los bateadores, sino también su capacidad para mantenerse competitivo y mejorar cada temporada. La adquisición del lanzador aportará poderío en la rotación zuliana, quienes arrancan la cuarta semana en la presente temporada con la tercera peor efectividad colectiva de la liga con 5.24.