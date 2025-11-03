LVBP: Águilas perderían a estas figuras por su convocatoria a la Copa América de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 13 de noviembre comenzará la Ronda de Grupos de la Copa América de Beisbol, un torneo en el que Venezuela parte entre las favoritas a ganar el título. Pero al tratarse de una competencia sin precedentes, equipos como las Águilas del Zulia se verán afectados por la baja de varios peloteros importantes.

Como muchos saben, el encargado de asumir el mando de esta selección vinotinto será Néstor Corredor, quien está decidido a hacer historia con su staff técnico y un roster repleto de jugadores talentosos. Es por eso que mientras la Copa América de Beisbol 2025 esté en juego, la LVBP no contará con varias de esas figuras que vienen siendo protagonistas hasta la fecha.

Duras bajas para unas inspiradas Águilas

El pitcheo siempre es clave para estos eventos, y en el torneo venezolano sobresalen muchos lanzadores de alta calidad. Silvino Bracho es uno de esos brazos destacados que siempre cumple con sus labores en la recta final de los juegos, por lo que su presencia es más que necesaria para Venezuela.

Pero él no será el único representante de las Águilas del Zulia. Según el periodista Carlos Valmore Rodríguez, otros peloteros del conjunto zuliano que han sido solicitados para representar al país son el jardinero Yonathan Perlaza y el infielder Eduardo Torrealba.

Respecto al primero, en la segunda semana de ronda regular protagonizó un juego de dos cuadrangulares, uno de ellos con las bases llenas. Gracias a dicha actuación ganó varios votos para ser el Jugador de la Semana, aunque al final quedó en el segundo lugar.

Por su parte, respecto al segundo, a pesar que sus números ofensivos no han sido muy productivos, su versatilidad en defensa es el factor clave para que el manager Néstor Corredor lo sume a la expedición con destino a Panamá.

Recordemos que, previo al inicio de la cuarta semana de acción en la LVBP, los rapaces tienen marca de 8 victorias y 6 derrotas. Esto los mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones, a solo 2.5 juegos de distancia de la cima.

Números de Silvino Bracho en la temporada 2025-2026 de la LVBP

6 juegos

1 victoria

0 derrotas

4 juegos salvados

0.00 EFE

1.00 WHIP

7.0 innings

1 base por bolas

4 ponches

Números de Yonathan Perlaza en la temporada 2025-2026 de la LVBP

14 juegos

11 hits

4 dobles

3 jonrones

17 carreras impulsadas

11 carreras anotadas

.256 AVG

.989 OPS

Números de Eduardo Torrealba en la temporada 2025-2026 de la LVBP