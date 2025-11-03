LVBP: ¿Es el pitcheo el punto débil de los Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

Para ganar juegos de pelota, una de las principales claves pasa por el pitcheo. En lo que va de la temporada 2025-2026 de la LVBP, muy pocos equipos han demostrado fortaleza en dicha faceta. Incluso, candidatos al título como Tiburones de La Guaira presentan registros que no son nada alentadores.

Luego de tres semanas de acción en la ronda regular, el conjunto escualo tiene récord de 7 victorias y 8 derrotas, una situación que los mantiene empatados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, hay que resaltar que el equipo está donde está gracias a su seguidilla de dos victorias al hilo.

Estadísticas altas para el pitcheo de los Tiburones

Las primeras jornadas de la zafra se han convertido en duros desafíos para el manager Gregorio Petit y su tropa. Y es que si nos fijamos en las estadísticas colectivas, específicamente en las del pitcheo, los números son altos, lo que da a entender que sin duda se trata del punto débil del equipo.

Hasta la fecha, Tiburones de La Guaira es el segundo conjunto con la efectividad colectiva más alta (5.25), solo por debajo de Leones del Caracas (6.02). Además, también son los que más jonrones han permitido (17), superando a los melenudos por muy poco (15).

Respecto a los demás apartados, los escualos son el cuarto equipo con más carreras en contra (83), cuartos con más bases por bolas (59); quintos con mayor WHIP (1.49), y quintos con mayor promedio de bateo en contra (.271).

Por su parte, hay que resaltar que en el departamento de ponches son los segundos con mejores cifras, con 108, superados únicamente por los Leones (120).

Foto: LVBP

Líderes de pitcheo de Tiburones de La Guaira en la temporada 2025-2026

Juegos ganados

Emerson Martínez (2)

Oddanier Mosqueda (2)

Efectividad

Rafael Cova (0.00)

Oddanier Mosqueda (1.17)

Innings

Zac Grotz (21.1)

Luis Peña (16.2)

Carreras permitidas

Rafael Cova (1)

Oddanier Mosqueda (1)

Ponches

Zac Grotz (25)

Luis Peña (18)

WHIP

Oddanier Mosqueda (0.52)

Anthony Escobar (0.64)

Lanzadores de Tiburones de La Guaira más castigados en la temporada 2025-2026

Juegos perdidos

Luis Arejula (3)

Pedro García (2)

Efectividad

Pedro García (18.00)

Eric Pardinho (9.95)

Luis Arejula (8.49)

Carreras permitidas

Luis Peña (12)

Luis Arejula (11)

Pedro García (11)

Jonrones permitidos