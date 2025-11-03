LVBP: Harold Castro debutó con fuego y se llevó todos los reflectores

Suscríbete a nuestros canales

Cinco juegos bastaron para que Harold Castro dejara claro que su llegada a los Leones del Caracas no era una simple incorporación, sino una declaración de poder. En su estreno en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el zurdo caraqueño se alzó con el premio al Jugador de la Semana, gracias a una actuación ofensiva que sacudió el circuito entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

Una línea ofensiva de élite que marcó diferencia

Castro registró una estratosférica línea ofensiva de .545/ .542/ .818, encabezando la liga en hits (12) y bases alcanzadas (18, igualado con Rougned Odor). Su impacto fue inmediato: conectó al menos un imparable e impulsó carreras en cada uno de los cinco encuentros que disputó, sumando además cuatro anotadas y un jonrón clave en su debut ante Magallanes.

Ese cuadrangular de tres carreras frente al zurdo Álex Claudio mostró que inició encendido el campeonato. Y el sábado, en el segundo duelo entre los Eternos Rivales, despachó cuatro inatrapables, quedando a solo uno de su récord personal en la LVBP.

Constancia y liderazgo ofensivo en cada turno

“El Tren del 23” no solo brilló por sus números, sino por su constancia. Fue segundo en dobles (tres, igualado con ocho peloteros) y tercero en carreras impulsadas (8) y extrabases (cuatro, empatado con cinco jugadores). Esta producción ofensiva lo convirtió en el eje del lineup caraquista

Además, esta es la tercera vez que Castro recibe el reconocimiento como Jugador de la Semana, todas en las últimas dos campañas.

Una votación cerrada

Harold Castro recibió el 34,1 % de los votos de la prensa acreditada, superando por poco al receptor Jeferson Quero (29,3 %) de los Cardenales de Lara y al lanzador Andry Lara (19,5 %) de las Águilas del Zulia.

Quero lideró la liga en remolcadas (10) y extrabases (cinco, igualado con Odor), además de registrar una sólida línea ofensiva de .348/ .444/ .739. Lara, por su parte, ganó sus dos aperturas, lanzó 10.1 innings con efectividad de 1.74 y ponchó a ocho rivales, consolidándose como el brazo más dominante del período.

También fueron considerados Junior Guerra, Claudio Custodio, Leobaldo Piña, Silvino Bracho y Rougned Odor.