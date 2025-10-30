Tres hits en cuatro turnos: El debut de ensueño de Harold Castro en el Monumental

Suscríbete a nuestros canales

El primer duelo de la temporada entre los eternos rivales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no defraudó. El compromiso, cargado de emociones de principio a fin, se llevó a cabo este miércoles en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Los Navegantes del Magallanes mantuvieron la ventaja en el marcador durante gran parte del encuentro, hasta la parte baja de la sexta entrada, momento en el que apareció la figura de Harold Castro, quien se estaba haciendo su estreno en el campeonato con la camiseta de los Leones del Caracas.

El Imparable que Revirtió el Marcador

La sexta entrada comenzó con una amenaza para los Leones, quienes perdían por una carrera (1-0). La ofensiva arrancó con imparable al jardín derecho de Jhonny Pereda, seguido por otro hit de Oswaldo Arcia que colocó a los corredores en las esquinas.

Con un out en la pizarra, Castro, el flamante recién llegado, hizo su aparición en el plato para enfrentar al relevista derecho dominicano Jesús Reyes. Reyes dejó un lanzamiento en toda la zona de strike, el cual el segunda base no dejaría pasar, mandando la pelota a la zona entre el jardín izquierdo y el central.

Este oportuno batazo impulsó dos carreras, dándole a los Leones del Caracas la ventaja, la cual perderían en la parte alta de la novena con cuadrangular de Alderton Simmons

Harold Castro, que hacía su debut en la temporada 2025-2026, terminó el compromiso con una actuación sobresaliente de tres imparables en cuatro turnos oficiales.