LVBP: Renato Núñez se disfruta cada Caracas-Magallanes como cuando era niño

Si hubo un jugador que definió la palabra: “Poder” el año pasado fue sin duda Renato Núñez, el infielder de los Navegantes del Magallanes igualó la marca de Alex Cabrera como máximo jonronero en una temporada con 21 y fue galardonado como MVP de la temporada 2024-2025 y Productor del Año al empujar 63 carreras, cifras topes para él.

Aunque este año, el Magallanes ha tenido su peor arranque en los últimos años, Núñez confía en la capacidad de ajuste del equipo para empezar a producir con hombres en las bases.

“Tenemos que seguir jugando”, admitió. “Tenemos que seguir embasando, hemos embasado bastante jugadores pero no hemos tenido la oportunidad de traerlos. Como equipo cuando estás embasando jugadores de un momento a otro va a llegar ese hit que nos va a encender a todos y tenemos que seguir positivos”.

Para el artillero de la nave, jugar un Caracas-Magallanes es de las mejores cosas que le ha dejado su carrera como pelotero profesional, y recuerda cuando de niño en Valencia, veía los clásicos por la televisión.

“Uno que es de Valencia y pudo ver el equipo cuando era niño esos Magallanes-Caracas en Valencia, nunca tuve la oportunidad de ver un Caracas-Magallanes en Caracas, ya como profesional si, y ahora en este estadio grandes ligas solo hay que disfrutárselo. Muchas anécdotas quedarán cando uno ya no esté jugando así que hay que disfrutarnos el día”.