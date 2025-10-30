LVBP: Andrelton Simmons cumple un sueño de infancia en su primer Caracas vs Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Una de las incorporaciones más interesantes que ha tenido la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos días, es la de Andrelton Simmons a los Navegantes del Magallanes. El infielder curazoleño fue anunciado de manera sorpresiva por "La Nave", para reforzar la ofensiva, y sobre todo, el cuadro del equipo carabobeño.

El nuevo campocorto filibustero es toda una eminencia defensiva. En su trayectoria de 11 años en las Grandes Ligas, ganó nada más y nada menos que cuatro Guantes de Oro, además de un Guante de Platino, que lo hizo acreedor del honor de ser considerado el mejor fildeador de la Liga Nacional en el año 2013.

Además, con su llegada al Magallanes, Andrelton Simmons curiosamente está cumpliendo un sueño de su infancia, ya que su amor por los turcos se ha cultivado desde pequeño. En la previa de su primer Caracas-Magallanes, Simmons atendió a los medios de comunicación, para hablar de sus primeras horas en la pelota criolla.

Simmons cumple su sueño con Magallanes

Al llegar a Venezuela, Andrelton Simmons reveló que la razón principal por la que vino a la LVBP es la oportunidad de jugar para "su equipo", los Navegantes del Magallanes, amor que, según sus propias palabras, nació de casualidad, pero se afianzó con el tiempo. "Mi hermano mayor es fanático del Caracas, entonces naturalmente yo le tenía que ir en contra. Desde niño le iba al Magallanes y me enamoré del equipo. Cuando se me presentó esta oportunidad, se me hizo difícil decir que no".

Además, el curazoleño reveló cómo se dio su llegada al equipo, que estuvo comandada principalmente por un viejo amigo suyo, como lo es Eduardo Pérez. "Estaba de viaje y tenía el teléfono un poquito escondido, pero cuando llamó Eddie Pérez le contesté. Hablamos y listo, de una vez estuve aquí", comentó.

Simmons también habló de su relación con Eduardo Pérez, a quien conoce desde sus días en Atlanta. "Tengo mucha historia con Eduardo Pérez en Atlanta, lo conozco bien. Es un buen tipo y me alegró ver que me estaba llamando para venir a ayudar al equipo. Para mí es un honor", resaltó.

Finalmente, Andrelton Simmons dio algunas impresiones de lo que fue su debut en la LVBP, que se dio el pasado martes 28 de octubre, ante Caribes de Anzoátegui. "Me sentí bien, es mi primera vez jugando en esta Liga y la recepción ha sido buena. Además, ganamos en mi primer juego, no necesito nada más".