Maikel García le envía esta crítica al cuerpo técnico de Tiburones

A pesar de no estar con los Tiburones de La Guaira en estos momentos, Maikel García siempre está al pendiente de la actualidad de su equipo y en esta ocasión, se percató de un movimiento en la alineación, el cual optó por criticar.

En la jornada de ayer, los "Escualos" sumaron su sexta derrota de la campaña, luego de perder 5 carreras por 1 ante los Bravos de Margarita. No obstante, una de las buenas noticias fue el debut del ex grandeliga Alcides Escobar.

Alcides Escobar duplica en su debut:

El infielder de 38 años salió como titular en la primera base y fue ubicado séptimo en la alineación, logrando dos imparables en tres turnos, para ser el único "Salado" con más de un inatrapable en este duelo.

A pesar de duplicar en su primer choque de la campaña, Escobar no repite hoy en el lineup presentado por Gregorio Petit igualmente ante los "Insulares" y eso generó una especie de disgusto, en la figura de los Reales de Kansas City, Maikel García.

Maikel García no está de acuerdo con los movimientos en el lineup de La Guaira:

Mediante la plataforma de X, el "Barrendero" se manifestó sobre la decisión del estratega "Litoralense", de poner en la jornada de hoy a Juniel Querecuto (debuta) en la inicial por Alcides Escobar.

"Alcides da dos hits ayer y hoy no juega. Yo no entiendo", compartió el bigleaguer, quien ha manifestado su deseo de jugar con Tiburones en esta zafra y ya ha asistido a par de choques en condición de aficionado.