LVBP: La llegada de Lenyn Sosa podría generarle un caos a Leones del Caracas

En el beisbol, así como en el deporte en general, existen dolores de cabeza y "dolores de cabeza". Este último entre comillas suele ir más hacia lo positivo, cuando un manager tiene tantas piezas de calidad que no sabe cómo ponerlas todas en juego. Dicho escenario lo vivirán los Leones del Caracas cuando se reporte Lenyn Sosa.

El infielder venezolano viene de una temporada 2025 de la MLB super productiva con las Medias Blancas de Chicago, en la que firmó nuevos topes personales y lideró al equipo en varios apartados ofensivos. Es por eso que su debut en esta campaña 2025-2026 de la LVBP podría generar un caos en el elenco capitalino, ya que sin duda será un bate que sí o sí deberá estar en el lineup.

Leones y una decisión difícil con Lenyn Sosa

Lenyn Sosa ya comenzó a entrenar con el grupo desde el pasado martes, lo que invita a pensar que en cualquier momento el manager José Alguacil lo añadirá en el roster semanal. El detalle es que para eso, primero tendrá que sacar a un jugador del roster, y luego sentar a otro en el banquillo. ¿El problema? Prácticamente todos están produciendo.

Si vamos posición por posición, el primera base Aldrem Corredor es un bate del que no pueden prescindir los Leones del Caracas, pues se trata de su líder en carreras impulsadas hasta la fecha. Respecto a la segunda base, posición natural de Lenyn, estará el también debutante Harold Castro.

De hecho, mantener al Tren del 23 en la intermedia le permitirá a José Alguacil repartir los jardines entre José Rondón, Yonathan Daza, Víctor Bericoto y Oswaldo Arcia. Incluso, en el caso de este último las posibilidades de que sea el bateador designado son altas, tal como viene haciendo en las últimas jornadas.

Ahora bien, ¿es posible que Lenyn Sosa defienda el campocorto o la tercera base? Sin dudas, pero con el buen momento ofensivo que viven Brainer Bonaci y Wilfredo Tovar resultaría complicado prescindir de alguno de ellos. Y es que hablamos de dos peloteros que están sobre los .400 de promedio.

Por lo pronto, Leones del Caracas tendrá que enfocarse solo en el día a día. Una vez se reporte el oriundo de Puerto Ordaz, ese "dolor de cabeza" ya debería tener un remedio que les permita ver con mejores ojos el resto de jornadas de la ronda regular. Al final, el objetivo principal sigue siendo avanzar al Round Robin.