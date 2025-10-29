LVBP: José Alguacil habla acerca de Eugenio Suárez y otras dos figuras MLB para Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace años, en los campos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha hecho complicado ver durante temporadas consecutivas a diversas figuras criollas de la MLB, especialmente aquellos con alto estatus como es el caso de Eugenio Suárez, de quien este martes se refirió José Alguacil.

Al respecto, el mánager de los Leones del Caracas precisó que el propio toletero de los Marineros de Seattle le señaló que es difícil jugar de nuevo con los melenudos motivado a compromisos.

José Alguacil, actualidad de su equipo

En este 2025 de Grandes Ligas, “Geno” sobresalió una vez más como uno de los principales productores de jonrones; por segunda ocasión en su carrera cerró con 49, cifra con la que igualó su tope personal (conseguido en 2019 para Rojos de Cincinnati) y que a su vez, son marca para paleadores nativos de Venezuela.

Por otra parte, el estratega caraquista mencionó al cátcher también bigleaguer, Freddy Fermín, subrayando “Creo que es cuestión de tiempo” para que se coloque el tradicional uniforme blanco a rayas, algo que hizo por última ocasión en el certamen 2023/2024. En ese momento tuvo 15 encuentros en la ronda eliminatoria.

Finalmente, Alguacil citó a Orlando Arcia que del mismo modo no es de la partida desde hace par de calendarios; con él “tuve una conversación muy positiva”.

A este 28 de octubre, Caracas llegó con marca de .500, 4 lauros, 4 caídas, 2 de ellas al hilo, ocupando el 4to puesto en la tabla de posiciones, a 3.5 juegos de los Tigres de Aragua, su rival de la jornada.