LVBP

Oswaldo Guillén en su mejor momento como mánager en la LVBP

Por increíble que parezca, así ocurre con el campeón de la Serie Mundial, este circuito y la Serie del Caribe

Por

Harold Capote Fernández
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 08:50 pm
Oswaldo Guillén en su mejor momento como mánager en la LVBP
Foto: David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

8 victorias en 9 presentaciones es algo que entusiasma a cualquiera, Tigres de Aragua lo debe estar disfrutando y, aunque está perfectamente al tanto de que muchas otras cosas deben ocurrir para ganar un título, el mánager Oswaldo Guillén también debe sentirse muy positivo.

NOTAS RELACIONADAS

Para “Ozzie”, primer estratega latinoamericano en ganar la Serie Mundial de MLB, campeón en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), así como el segundo hombre que se tituló tanto en Grandes Ligas como en la Serie del Caribe, incluso para alguien con este pergamino, el actual momento de sus pupilos resulta inédito.

 

 

Sin precedentes en el circuito local, donde sus dos experiencias direccionales previas fueron durante dos ciclos en Tiburones de La Guaira. El primero entre los torneos 2016/2017 y 2018/2019, el segundo a partir del 5 de diciembre de la campaña 2023/2024 además del año pasado.

LVBP - MLB - Mánagers - Grandes Ligas - Tigres de Aragua - Tiburones de La Guaira

En lo que concierne a los primeros 9 partidos de cada participación, los “Ozzie Boys” tuvieron este desempeño correspondientes al segundo lapso:

Tiburones 3 Navegantes 4
Águilas 9 Tiburones 6
Águilas 4 Tiburones 11
Tiburones 10 Navegantes 2
Tiburones 5 Bravos 8
Leones 1 Tiburones 2
Caribes 4 Tiburones 12
Caribes 0 Tiburones 5
Tiburones 9 Cardenales 6
Marca de 6-3

Oswaldo Guillén, sinónimo de éxitos

 

Asimismo, en el 2024/2025:

Navegantes 12 Tiburones 0
Tiburones 3 Navegantes 1
Águilas 3 Tiburones 2
Caribes 2 Tiburones 5
Caribes 2 Tiburones 7
Tiburones 12 Cardenales 4
Tiburones 0 Cardenales 8
Tiburones 5 Águilas 2 
Tiburones 3 Águilas 0
Récord de 7-2

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Erick Leal
Martes 28 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol