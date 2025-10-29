Oswaldo Guillén en su mejor momento como mánager en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

8 victorias en 9 presentaciones es algo que entusiasma a cualquiera, Tigres de Aragua lo debe estar disfrutando y, aunque está perfectamente al tanto de que muchas otras cosas deben ocurrir para ganar un título, el mánager Oswaldo Guillén también debe sentirse muy positivo.

Para “Ozzie”, primer estratega latinoamericano en ganar la Serie Mundial de MLB, campeón en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), así como el segundo hombre que se tituló tanto en Grandes Ligas como en la Serie del Caribe, incluso para alguien con este pergamino, el actual momento de sus pupilos resulta inédito.

Sin precedentes en el circuito local, donde sus dos experiencias direccionales previas fueron durante dos ciclos en Tiburones de La Guaira. El primero entre los torneos 2016/2017 y 2018/2019, el segundo a partir del 5 de diciembre de la campaña 2023/2024 además del año pasado.

En lo que concierne a los primeros 9 partidos de cada participación, los “Ozzie Boys” tuvieron este desempeño correspondientes al segundo lapso:

Tiburones 3 Navegantes 4

Águilas 9 Tiburones 6

Águilas 4 Tiburones 11

Tiburones 10 Navegantes 2

Tiburones 5 Bravos 8

Leones 1 Tiburones 2

Caribes 4 Tiburones 12

Caribes 0 Tiburones 5

Tiburones 9 Cardenales 6

Marca de 6-3

Oswaldo Guillén, sinónimo de éxitos

Asimismo, en el 2024/2025:

Navegantes 12 Tiburones 0

Tiburones 3 Navegantes 1

Águilas 3 Tiburones 2

Caribes 2 Tiburones 5

Caribes 2 Tiburones 7

Tiburones 12 Cardenales 4

Tiburones 0 Cardenales 8

Tiburones 5 Águilas 2

Tiburones 3 Águilas 0

Récord de 7-2