LVBP: Bravos blanqueó a Tigres y sigue escapado

El conjunto de los Bravos de Margarita se mantienen firmes en el primer lugar de la tabla al llevarse por la vía del blanqueo el segundo de la serie ante los Tigres de Aragua 8 a 0.

El encuentro estuvo marcada por el pitcheo hasta el quinto inning cuando José Martínez rompió el empate con sencillo al jardín derecho.

En el sexto, Juan Santana se fue para la calle por el jardín derecho para ampliar la ventaja 2 a 0.

Los insulares sentenciaron el compromiso en el octavo con un rally de seis gracias a un sencillo de Juan Santana, un rodado de Alexi Amarista y sencillos de Wilson García más un cuadrangular de tres carreras de Carlos Pérez para el 8 a 0.

Con esta victoria, los Bravos llegan a 26 en la temporada y mantiene su distancia de dos juegos de los Cardenales de Lara quienes ocupan el segundo lugar.

La victoria fue para Abdiel Saldana (2-2) y la derrota fue para Nick Struck (3-2)