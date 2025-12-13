MLB: Edwin Díaz envía emotivo mensaje a los Mets de Nueva York tras su salida

Suscríbete a nuestros canales

Edwin Díaz iniciará una nueva aventura en las Grandes Ligas a partir de la temporada 2026. Y es que las trompetas ya sonarán en el Citi Field de Nueva York, pues durante su etapa en la agencia libre este año consiguió un jugoso contrato para mudarse a Los Ángeles, específicamente con el elenco de los Dodgers.

El lanzador puertorriqueño se convirtió en uno de los peloteros insignias de los Mets de Nueva York desde su llegada en 2019, ya que su portentoso brazo terminó de consolidarse como uno de los más dominantes e intraficables entre los relevistas de la MLB.

Sugar Díaz se despide de Nueva York

El vínculo entre Mets y Edwin Díaz llegó a su fin luego de siete temporadas. A lo largo de todo ese tiempo, Sugar cautivó a la fanaticada de la Gran Manzana con su enorme carisma, así como sus memorables entradas al terreno de juego en el noveno inning bajo las trompetas del tema "Narco" del DJ Timmy Trumpet.

Todo ese enorme y enérgico escenario que se vivía en el Citi Field ya es parte del pasado. Es por eso que el puertorriqueño no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a la organización de los Mets y su fanaticada por todo lo vivido, dejando un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Nueva York, Nueva York. La ciudad que nunca duerme y que siempre me ha dado forma. ¡Gracias por 7 increíbles años en tu ciudad! Gracias fans de los Mets por el amor y el apoyo que me mostraron durante esos 7 años memorables. Ha sido el mayor honor llevar el uniforme de los Mets y tocar las trompetas en Queens", reza parte del texto.

Números de Edwin Díaz de por vida con Mets de Nueva York