MLB: Los Angeles Dodgers se frotan las manos con el contrato de Edwin Díaz

Los Angeles Dodgers quedarse con el cerrador más atractivos en la actual agencia libre de las Grandes Ligas y logran fortalecer lo único débil que tuvieron en la pasada temporada. Edwin Díaz llegará a Hollywood como la nueva sensación de la franquicia, que va por el tricampeonato en 2026.

El nuevo contrato de tres años y 69 millones de dólares entre los angelinos y rescatista boricua incluye ciertos aplazamientos económicos que han llamado la atención. Según los reportes de Dodgers Nation, estos aplazamientos son relativamente menores dentro de la estructura total del acuerdo, pero aun así influyen en la manera en que el club administrará su nómina y su flexibilidad financiera durante las próximas campañas.

Joel Sherman, columnista de New York Post, detalló que los aplazamientos del contrato ascienden a 4,5 millones de dólares anuales durante cada uno de los tres años del acuerdo. Debido a esta estructura, el cálculo para el impuesto de lujo no se basa en los 23 millones anuales aproximados del total del contrato, sino en una cifra reducida cercana a los 21,1 millones por año.

Edwin Díaz como anillo al dedo para los Dodgers

Después de que Devin Williams firmará con los Mets, el puertorriqueño decidió probar nuevos horizontes y se une al proyecto de los actuales monarcas de Las Mayores. En la pasada temporada, el cerrador demostró su dominio con récord de seis victorias y tres derrotas, 28 salvamentos, 98 ponches, WHIP de 0.87 y una efectividad de 1.63 en 62 presentaciones.

La mencionada diferencia proporciona a los Dodgers un pequeño margen adicional dentro de las estrictas reglas financieras de MLB, una ventaja estratégica para un equipo que suele operar cerca de los límites del impuesto de lujo.