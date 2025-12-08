El Louisiana Champions Day se celebra este sábado en Fair Grounds con siete Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los óvalos que tendrá gran actividad durante el fin de semana es el recinto de Fair Grounds, en el cual, durante la jornada de carreras del sábado 13 de diciembre, se disputará una nueva edición del Louisiana Champions Day, con un total de siete stakes.

Stakes del sábado en Fair Grounds

La primera de las selectivas se correrá en la segunda prueba del programa, el Ladies Turf Stakes, para potras y yeguas de tres años y más, en una distancia de 1.700 metros en grama, con un premio de $125.000 y la presencia de cinco yeguas a competir.

Seguidamente, en la tercera carrera del sábado, será el turno del Louisiana Champions Day Ladies Sprints Stakes, en distancia de 1.200 metros, para yeguas de tres años y más nacidas en el condado de Luisiana, donde correrán cinco sprinters por un premio de $125.000 a repartir.

Por su parte, en la cuarta prueba del programa sabatino, se disputará el Classic Stakes de $150.000, reservada para ejemplares de tres años y más, en distancia de 1.800 metros, y que cuenta con una nómina de seis machos a competir.

Luego, en la sexta prueba, llegará el turno del Louisiana Champions Day Lassie Stakes de $125.000 para potras de dos años, en una distancia de 1.200 metros, y que cuenta con seis dosañeras listas para correr.

En la octava carrera del sábado será el turno de la Louisiana Champions Day Juvenile Stakes para potros de dos años, en un recorrido de 1.200 metros con $125.000 en premios y hasta nueve ejemplares a competir.

Para la novena carrera de la programación, se disputará el sexto stakes de la jornada, el Turf Stakes, para ejemplares de tres años y más, y que cuenta con 12 ejemplares para correr por un premio de $125.000

Por último, en la décima carrera del sábado, se disputará la prueba principal, el Louisiana Champions Day Sprint Stakes, en un recorrido de 1.200 metros, con un premio de $125.000 y seis purasangres listos para competir.