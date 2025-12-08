MLB: Presencia de Pete Alonso calienta las reuniones invernales

Suscríbete a nuestros canales

El mercado invernal de las Grandes Ligas promete estar interesante con la confirmación de que Pete Alonso asistirá en persona a las Winter Meetings en Orlando. El primera base de los Mets, uno de los bateadores más deseados en la agencia libre, aprovechará la cercanía de su residencia en Tampa para desplazarse y reunirse con varias organizaciones interesadas en sus servicios. Entre ellas destacan los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston, dos franquicias con necesidades claras en su ofensiva y con la capacidad de ofrecerle un contrato atractivo.

¿Habrá reunión con Nueva York?

Aunque Alonso sigue siendo pieza fundamental en los Mets, la información disponible no confirma si habrá un encuentro formal con la directiva del equipo neoyorquino durante estas reuniones. La situación refleja un escenario de tensión: los Mets deben decidir si apuestan por retener a su estrella a largo plazo o si permiten que explore nuevas oportunidades. El hecho de que Alonso se abra a escuchar a otros equipos envía un mensaje claro sobre su disposición a evaluar alternativas.

Orioles y patirrojos, rivales con ambiciones

Los Orioles, tras una temporada de crecimiento y con un núcleo joven prometedor, ven en Alonso la pieza que podría darles el poder ofensivo necesario para competir en la postemporada. Su llegada reforzaría un lineup que ya cuenta con talento emergente, pero que necesita un bate probado con capacidad de dar extrabases.

Por su parte, los Medias Rojas atraviesan un proceso de reconstrucción que exige movimientos de impacto. La incorporación de Alonso representaría un golpe de autoridad en la División Este de la Liga Americana, además de enviar un mensaje a su afición sobre el compromiso de volver a ser protagonistas. Su capacidad para conectar cuadrangulares en escenarios decisivos lo convierte en un objetivo prioritario.