La convocatoria solidaria de Vladimir Guerrero Jr.: Estrellas latinas recaudan fondos en Miami

El estelar inicialista dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladímir Guerrero Jr. , lideró este sábado una jornada de béisbol y solidaridad en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El jugador organizará un evento benéfico masivo para apoyar a niños y comunidades de bajos recursos en América Latina y Estados Unidos.

Esta iniciativa fue el resultado de una alianza entre la Fundación La Gente del Barrio y VG27, la organización benéfica del propio Guerrero Jr. El evento central incluyó un partido de softbol de celebridades, seguido de un emocionante derbi de jonrones que ascendió al público.

Guerrero Jr., quien fungió como anfitrión, destacó la importancia de utilizar su plataforma para ayudar a su comunidad de origen:

"Para mí, es un gran logro estar aquí con mis compañeros y poder organizar un buen evento en Miami. Lo principal es que podemos ayudar a niños de bajos recursos en República Dominicana, Puerto Rico y toda Latinoamérica”, dijo el inicialista de los Blue Jays.

Estrellas de la MLB Desfilan por el LoanDepot Park

Los fanáticos que asistieron al evento disfrutaron de una lista de talentos del béisbol de primer nivel, que combinó el presente y el pasado de las Grandes Ligas. Entre las figuras activas que participaron se encontraban José Ramírez, Juan Soto, Randy Arozarena, Junior Caminero, Geraldo Perdomo, Ketel Marte, Ezequiel Tovar, Teóscar Hernández y Julio Rodríguez, junto a leyendas retiradas como Edwin Encarnación, Carlos Baerga y Andruw Jones.

El partido de softbol de celebridades se convirtió en un verdadero espectáculo de camaradería y humor, lleno de momentos destacados. Teóscar Hernández resumió el sentimiento de los atletas, poniendo la causa por encima del show:

"Más que estar aquí disfrutando, se trata de la causa. Es importantísimo poder brindar algún tipo de apoyo a quienes necesitan la fundación. Creo que [estos eventos] son ​​buenos para la cultura latina y para todos los que aman el béisbol", expresó Hernández.

Noelvi Marte se corona Campeón del Derby

Tras el encuentro de softbol, ​​llegó el plato fuerte con el derbi de jonrones, disputado con bates de aluminio para maximizar la exhibición de poder. Los protagonistas del derbi de jonrones fueron Noelvi Marte, Geraldo Perdomo, Junior Caminero, Oneil Cruz, Randy Arozarena, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez y Carlos Santana.

En la primera ronda, la potencia se hizo sentir: se registraron jonrones "mastodónticos", incluidos dos del joven sensación Junior Caminero y uno de Ketel Marte que impactaron directamente el techo retráctil del LoanDepot Park.

A la ronda semifinal avanzaron Noelvi Marte, Ketel Marte, Caminero y Guerrero Jr. Finalmente, la corona se decidió en un duelo directo entre Noelvi Marte y Vladímir Guerrero Jr. , en el que Marte se llevó la victoria tras conectar cinco jonrones frente a los dos conseguidos por el anfitrión. El ganador fue premiado con una chaqueta conmemorativa del evento.