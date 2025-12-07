MLB: Medias Blancas piensan en Arráez como pieza clave para su reconstrucción, según The Athletic

Suscríbete a nuestros canales

El infielder venezolano Luis Arráez, uno de los bates más consistentes y codiciados de las Grandes Ligas, aún se encuentra en la agencia libre tras la culminación de su contrato con los Padres de San Diego. Su disponibilidad ha desatado una ola de rumores que ha agitado el mercado de la MLB.

Entre los equipos que han sonado con más fuerza para hacerse con sus servicios se encuentran los Yankees de Nueva York, los Cachorros de Chicago y los Guardianes de Cleveland. Ahora, una nueva franquicia se suma a la puja: los Medias Blancas de Chicago, un equipo que atraviesa una clara fase de reconstrucción y que vería en el bate de Arráez una adición valiosa.

El Interés de Chicago en la 'Regadera'

De acuerdo con el análisis del periodista Andy McCullough de The Athletic, la llegada del tres veces campeón bate a la franquicia del sur de Chicago es una posibilidad que tiene sentido en el contexto de su reestructuración.

McCullough sugiere que, si bien Arráez podría no encajar inmediatamente en la visión a largo plazo, su bate podría ser una pieza de cambio muy lucrativa:

"A medida que las Medias Blancas continúen su esfuerzo de reconstrucción, no sería más tener a un tipo como Arráez, especialmente si su bate se incendia y puede ser traspasado a cambio de prospectos en julio", escribió McCullough.

Arráez, quien terminó la temporada 2025 con un promedio de bateo de .292, llegaría a un equipo cuyo bateo colectivo fue uno de los peores de las Grandes Ligas, ubicándose en el puesto 27 de la MLB durante la última campaña.

El Dilema de Arráez: Contacto vs. Defensa

El perfil ofensivo de Arráez es innegable. Con un impresionante promedio de bateo de por vida de .317 y un promedio de bateo de por vida con bolas en juego (BABIP) de .329, el venezolano es un maestro en poner la pelota en juego. Además, su disciplina en el plato es histórica, habiéndose ponchado solo 215 veces en sus siete temporadas en las Mayores.

Sin embargo, hay razones que explican por qué un jugador con sus logros ofensivos sigue en la agencia libre en diciembre. McCullough señala el principal desafío: "No pude encontrar un ajuste perfecto para Arráez, porque es difícil encontrar un ajuste para un jugador así", refiriéndose a su perfil único.

Sus estadísticas de poder y velocidad siempre han sido puntos débiles, acumulando apenas 36 jonrones y 31 bases robadas en su carrera. La mayor preocupación actual gira en torno a su defensa y dónde ubicarlo en el campo.

En los últimos años, su rendimiento defensivo lo ha convertido en una posible "responsabilidad" para algunos equipos. Su uso en la primera base (1B) ha aumentado significativamente, pasando de 533 entradas jugadas allí en 2024 a 994 entradas en 2025, evidenciando el esfuerzo de los equipos por mitigar sus debilidades en el medio del diamante.

De concretarse su firma con los Medias Blancas, Arráez enfrentaría una rotación de tiempo de juego en la inicial con jóvenes promesas como Colson Montgomery, Miguel Vargas, Chase Meidroth y Lenyn Sosa, lo que lo obligaría a mantener su flexibilidad posicional.