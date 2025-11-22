MLB: Luis Arraez divide opiniones en su llegada a la agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arraez llega a la agencia libre con un perfil único: tres títulos de bateo y la tasa de ponches más baja de la era moderna. Para algunos es el mejor bateador de contacto vivo; para otros, un jugador limitado que no impacta en defensa ni poder.

Las comparaciones con Tony Gwynn refuerzan su prestigio en promedio y contacto, pero también evidencian carencias. Gwynn sumaba velocidad, defensa y poder situacional, mientras Arraez acumula apenas 2.0 WAR en dos campañas recientes. Esa diferencia explica por qué su valor genera tanta discusión entre analistas y equipos.

El despliegue en Padres San Diego tampoco ayudó: colocado en el segundo turno, terminó con bases vacías en más de la mitad de sus apariciones. Su bajo slugging y OBP limitaron el impacto ofensivo de los Padres. Aun así, varios clubes creen que puede recuperar su nivel de 2022-23.

