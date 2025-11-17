MLB: Este equipo está muy interesado en Luis Arráez

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez es uno de los peloteros que engalana la lista de agentes libres en la MLB. No obstante, su estancia allí seguramente no se extenderá por mucho tiempo, ya que todavía sigue siendo uno de los bates más buscados en el mejor beisbol del mundo.

Para nadie es un secreto que La Regadera tuvo un 2025 lleno de muchos altibajos, pero al final se mantuvo en la pelea por el título de bateo en la Liga Nacional. Y es que por segunda ocasión en sus siete años en las Grandes Ligas, su promedio al bate cerró por debajo de los .300, .292 para ser más precisos.

Arráez, ¿prioridad para Padres de San Diego?

Los Padres de San Diego resolvieron algunas de sus interrogantes de cara al 2026, aunque todavía tienen ciertos huecos que tapar respecto a su ofensiva. Uno de esos lo ocupó en su momento Luis Arráez, a quien decidieron no presentarle una oferta calificada la semana pasada.

Pero eso no significa que la organización no esté interesada en el venezolano. De hecho, la posibilidad de que regrese con ellos para la próxima campaña es enorme, y así lo dejó saber A.J. Preller, gerente general de San Diego.

"Definitivamente estamos interesados en Luis. Estaremos platicando con [el agente de Arráez] Dan Lozano y veremos qué está pensando. Sé que a Luis le encanta San Diego. Será alguien que formará parte de nuestras conversaciones", comentó el directivo durante las Reuniones de Gerentes Generales la semana pasada.

Luego añadió: "Para nosotros se tratará de encontrar un poco más de trueno, y a la vez mantener ese plan en cuanto a poner la bola en juego se refiere".

Cabe recordar que Luis Arráez no es ese prototipo de pelotero de poder, algo que tratarán de sumar los Padres para aumentar su cuota de jonrones, esto luego de disparar 152 y finalizar en el puesto 28. Sin embargo, la organización no descarta volver a contar con alguien cuya fortaleza es la ofensiva de contacto.

