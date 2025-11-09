MLB: Luis Arráez encaja perfecto en Gigantes o Marineros para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que Luis Arráez es uno de los bateadores más consistentes y dominantes de Grandes Ligas. El venezolano está en la agencia libre 2026 con múltiples opciones para firmar. Sin embargo, hay dos equipos donde explotaría su potencial: Gigantes de San Francisco y Marineros de Seattle.

Tando Gigantes como Marineros son equipos que necesitan tener peloteros en bases y el campeón de bateo puede ofrecer esa oportunidad desde el primer juego. San Francisco cuenta con el tándem: Adames-Chapman que generan muchas extrabases y unir en esa fórmula a Arráez sería una máquina para anotar carreras.

Seattle tiene un problema estructural en el leadoff. En 2025, su OBP colectivo cayó a .311 y ningún bateador logró estabilizar la posición. Luis, con solo 19 ponches en 362 apariciones como primer bate en 2024, resolvería el dolor ofensivo más grave de los Marineros en Las Mayores.

¿Qué convierte a Luis Arráez en el mejor primer bate de Grandes Ligas?

Luis Arráez lideró la MLB en tasa de contacto en 2025 con un 95.3%, conectando en 643 de 675 apariciones. Solo se ponchó 21 veces en 617 turnos, convirtiéndose en el jugador más difícil de ponchar en la liga. Su disciplina es casi absurda comparada con el promedio.

Su ratio de boletos vs. ponches es histórico: 1.10 BB/K de por vida, casi tres veces superior al promedio de la liga. En 2025 recibió 34 boletos y solo 21 ponches, siendo una máquina para llegar a primera. Junto a Juan Soto, es uno de los pocos que camina más de lo que se poncha.

Arráez ganó tres títulos de bateo consecutivos con tres equipos distintos. En 2025 lideró la Liga Nacional con 181 hits y bateó .292. Como primer bate, pone la pelota en juego el 95% de las veces y genera tráfico constante. Es el leadoff más confiable de la MLB actual.

Números de Luis Arráez en 2025

Luis Arráez es uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas. Sin embargo, no sale en las jugadas destacadas porque no cuenta con poder para dar cuadrangulares con regularidad y no impulsa carreras. En esa línea, sigue siendo un primer bate sólido para llegar a base.

Números de Arráez en 2025:

- 154 juegos, 620 turnos, 66 anotadas, 181 hits, 30 dobles, 4 triples, 8 jonrones, 61 impulsadas, 34 boletos, 21 ponches, 11 bases robadas, .292 promedio, .327 OBP, .392 SLG, .719 OPS.