¿Luis Arráez vestirá el uniforme de Magallanes esta campaña? Esto dice el manager Eduardo Pérez

Desde temprano en la temporada 2025-2026 se están incorporando peloteros bigleaguers a algunas organizaciones de l Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y uno de los que genera mayor expectativa este año, es el líder bate en tres campañas seguidas de la MLB (2022, 2023 y 2024), Luis Arráez.

Esto motivado a que en el 2026 se disputará el Clásico Mundial de Beisbol y muchos ven la pelota criolla, como una buena Liga de preparación de cara a ese torneo.

Eduardo Pérez habla sobre la posibilidad de que juegue Luis Arráez:

No obstante, sobre esa posible participación de la "Regadera" con los Navegantes del Magallanes, el manager "Eléctrico" aclaró las dudas y confirmó que el pelotero de 28 años no vendrá en el presente torneo a la LVBP.

"Hablé con él (Arráez) y me dijo que quiere descansar porque tuvo una temporada muy larga", indicó en una entrevista con El Lineup, confirmando que el oriundo de San Felipe no vendrá con los turcos.

Sin embargo, el timonel de la "Nave" añadió que el resto de los grandeliga si mantienen su deseo de participar, en una lista donde podría estar incluido José Altuve.

¿Desde cuándo no juega Luis Arráez en la LVBP?

La última vez que Luis Arráez jugó en la LVBP fue en la temporada 2018-2019, en la cual exhibió un promedio de bateó de .336 en 137 turnos al bate. Aunado a eso, remolcó 11 rayitas, anotó 14, conectó ocho dobles y par de triples.