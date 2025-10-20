Azulejos forza el "bonito" contra los Marineros

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en la Serie de Campeonato los Azulejos de Toronto hicieron respetar la casa, para imponerse a los Marineros de Seattle y forzar el juego decisivo, en uno de los cruces más cerrados de esta postemporada.

La novena que hace vida en Canadá, aprovechó cada una de las oportunidades que los visitantes le brindaron, para terminar superándolos con pizarra de 2-6 en el Rogers Center, con un Vladimir Guerrero que sigue encendido.

Resumen:

Los locales picaron adelante en el segundo capítulo ante el abridor Logan Gilbert, tras aprovechar dos errores defensivos de Marineros y pisar el plato en par oportunidades. En el siguiente episodio apareció el poder de Addison Barger, con un bambinazo que trajo dos más.

Por su parte, Vladimir Guerrero Jr. no se podía quedar por fuera y sacó la bola en solitario en la baja del quinto tramo, para llegar a seis jonrones en los playoffs. En la alta del sexto, Seattle buscó reaccionar con par de rayitas, una de ellas empujada por Eugenio Suárez.

Sin embargo, no pudieron hacerle más daño al pitcheo de Toronto, quienes anotaron otra más en el séptimo, para asegurar su victoria y mantener vivas sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial.

Estas dos organizaciones se verán las caras nuevamente mañana, para definir al ganador de la Serie de Campeonato, motivado a que la llave está igualada 3-3.