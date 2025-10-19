MLB: Eugenio Suárez escribe su nombre junto a Ronald Acuña Jr. y Andrés Galarraga en este selecto grupo de postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano ha reescrito un nuevo capítulo en su rica historia de Postemporada de las Grandes Ligas (MLB). El pasado 17 de octubre, el tercera base Eugenio Suárez de los Seattle Mariners se unió a un exclusivo club al conectar un Grand Slam (jonrón con las bases llenas) en un juego de playoffs.

Con este batazo crucial, se convirtió en el sexto pelotero venezolano en la historia de la MLB en lograr la proeza de un Grand Slam en la postemporada.

El club de los jonrones

La hazaña de un Grand Slam en Playoffs es un momento de máxima presión y gloria, y solo seis venezolanos han demostrado la calma y el poder necesarios para ejecutarlo en el momento justo. El listado completo de los venezolanos con Grand Slam en Postemporada es el siguiente:

1. Eduardo Pérez -Atlanta Braves (03/10/1998)

2. Andrés Galarraga -Atlanta Braves (11/10/1998)

3. Edgardo Alfonzo -New York Mets (05/10/1999)

4. Miguel Montero -Chicago Cubs (15/10/2016)

5. Ronald Acuña Jr. -Atlanta Braves (07/10/2018)

6. Eugenio Suárez -Seattle Mariners (17/10/2025)

De Galarraga a Suárez

-Pioneros de Atlanta (1998): Los primeros en inscribir su nombre en la lista fueron Eduardo Pérez y el recordado Andrés Galarraga, "El Gran Gato", ambos en la Postemporada de 1998 con los Atlanta Braves. Galarraga, en particular, consolidó su leyenda con ese batazo, un año después del Grand Slam inaugural de Pérez.

-El clásico de Queens (1999): Un año después, Edgardo Alfonzo se encargó de poner la bandera tricolor en el Grand Slam más famoso de la historia reciente de los New York Mets, un batazo decisivo en la Serie Divisional de 1999.

-La sequía rota (2016): Tras casi dos décadas, Miguel Montero revivió la hazaña en 2016 con los Chicago Cubs, en ruta a romper la legendaria sequía de 108 años sin título de la franquicia.

-El Heredero (2018): El joven fenómeno Ronald Acuña Jr. hizo historia en 2018 al conectar el Grand Slam más reciente, demostrando que el talento venezolano sigue produciendo figuras de impacto inmediato en octubre.

-La nueva marca (2025): Finalmente, Eugenio Suárez se une a este selecto grupo, confirmando la influencia creciente y el poder de impacto de los peloteros venezolanos en las etapas más decisivas de la temporada de la MLB.