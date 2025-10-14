La historia juega a favor de los Marineros de Eugenio Suárez en su camino a la Serie Mundial (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle vencieron 10-3 a los Azulejos de Toronto y colocaron 2-0 la Serie de Campeonato de la Liga Americana, dando un paso importante en esta Postemporada 2025 de Grandes Ligas. El equipo dirigido Dan Wilson han mantenido un gran ritmo en octubre y según datos estadísticos, podrían estar encaminadas para la Serie Mundial.

Con esta ventaja de dos victorias, los Marineros viajarán a su casa con algo de comodidad, por lo que intentarán defender el T-Mobile Park para sellar la clasificación al Clásico de Otoño y así romper esa mala racha de ser el único equipo de la MLB que nunca ha llegado a esta instancia.

Un dato que favorece a la franquicia de Seattle

Los Marineros de Seattle han dado un golpe enorme en la Serie de Campeonato, tomando una ventaja de 2-0 ante los Azulejos de Toronto. Y la historia está de su lado, ya que los equipos que han tomado esa ventaja en una serie al mejor de siete han terminado ganando 78 de 93 veces, una efectividad del 83.9 %. Más impresionante aún, cuando esa ventaja se consigue como visitante, el porcentaje sube al 88.9 %.

Para un equipo que busca su primera aparición en la Serie Mundial, estos números son más que una simple estadística: son una señal de que están muy cerca de hacer historia. Seattle no solo ha dominado en el campo, también ha sabido imponer su carácter fuera de casa, silenciando a una afición hostil y colocándose a solo dos triunfos de alcanzar el mayor logro en la historia de la franquicia.

El próximo miércoles 15 de octubre, los Marineros de Seattle volverán a la acción en la Serie de Campeonato y la meta seguramente será conseguir un triunfo que los acerque aún más a la clasificación.