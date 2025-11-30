LVBP: Jadher Areinamo deja la puerta abierta para volver con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha entregado grandes historias en lo que va del calendario, y una de las más impactantes lleva el nombre de Jadher Areinamo. El joven de los Tiburones de La Guaira no ha parado de impresionar al país con su talento dentro del terreno.

El pelotero de 22 años ha sido una pieza clave cuando de éxito se trata en el conjunto guairista. Su presencia en la alineación es más que importante para su cuerpo técnico y no es para menos, ya que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus rivales y especialmente para los lanzadores que les ha tocado enfrentarlo.

Que sea considerado como el principal candidato para ganar el Premio a Novato del Año y uno de los favoritos para también quedarse con el Jugador Más Valioso (MVP) no es pura casualidad. Sus números lo respaldan; es líder en los departamentos de carreras anotadas, jonrones, hits, remolcadas, SLG y OPS.

¿Jadher Areinamo y su última aparición en la temporada?

Luego de dar a conocer todos estos detalles, el camarero habló en exclusiva para Meridiano antes del compromiso de este domingo 30 de noviembre ante los Navegantes del Magallanes en el Estadio Universitario de Caracas.

Al inicio de la entrevista, demostró sus sentimientos al tener que culminar su participación tras el juego ante los Navegantes del Magallanes. “Un poco triste por terminar mi participación en el día de hoy; espero volver con el equipo y así poder seguir luchando”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer detalles sobre lo que ha realizado durante este año para tener éxito en la LVBP. “He trabajado durísimo, me preparé para este momento y sabía que iba a llegar y le doy las gracias a Dios, porque él me está bendiciendo”, resaltó.

De igual forma, habló sobre esas figuras dentro del roster que de alguna manera lo han ayudado a sacar su mejor versión sobre el terreno. “Mira, creo que Alex Cabrera ha sido muy importante para mí, el mismo Alcides Escobar. Siempre me han ayudado muchísimo y creo que no tengo uno como tal, sino que siempre los que me he encontrado, siempre los estoy escuchando”, comentó.

Al tocar el tema relacionado con los premios individuales que serán entregados al finalizar la campaña, no escondió su emoción de ser considerado como uno de los favoritos. “Eso para mí es un orgullo, que la gente me diga que yo estoy compitiendo por esos premios, ya que no es una liga fácil de ganar esos galardones. Hay jugadores que siempre resaltan aquí en esta liga y así que nada, yo voy a seguir compitiendo hasta el día de hoy y después, si vengo, seguiré, destacó.

Finalmente, dejó la puerta abierta para un regreso con Tiburones antes de terminar la ronda regular. “Si todo sale bien, en diciembre estaré de vuelta; si el permiso del equipo lo tengo (Tampa Bay Rays), vendré. Así que sigan apoyando al equipo; los muchachos están comprometidos y todos los días estamos saliendo ahí a ganar los juegos”, finalizó.