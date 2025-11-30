Actriz “Mi Gorda Bella” confiesa que vivió un episodio de violencia

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Ana Beatriz Osorio confesó haber sufrido de violencia doméstica durante una relación tóxica a la cual le puso fin, el motivo de contar su historia es para crear conciencia en las víctimas y busquen ayuda profesional para sanar ese capítulo en sus vidas.

Su testimonio vino gracias a la subasta a beneficio de Fundación Centro Cultural Chacao que se realiza en la galería de arte “La caja”, en donde la criolla dejó plasmada una escultura de su mano, como símbolo de renacimiento por aquel amargo pasado.

“Él me pegó una cachetada”

Sin revelar la identidad del hombre que la maltrató, la actriz de RCTV relató que el episodio de violencia inició por una discusión y luego vino el primer golpe, su primera reacción fue irse y pasar la noche en un hotel para confrontarlo al día siguiente.

“Tuvimos una discusión y él me pegó una cachetada, era la primera vez que yo sufría un maltrato de este tipo”, explicó.

Ana Beatriz Osorio afirmó que hubo muchas señales a lo largo de su relación, entre esas golpes en la pared por molestias, a lo que reflexiona: “Nunca me di cuenta que un golpe a la pared podría implicar que esa pared podría ser yo”.

Ana Beatriz Osorio y el proceso de reconstruirse

En la actualidad, la actriz de ‘Mi Gorda Bella’ se certificó como terapeuta y ahora imparte sus conocimientos en terapias de pareja, además de su profesión como actriz y productora. La venezolana que brilló en la televisión colombiana, admitió que Jorge Llano fue uno de sus grandes guías en su proceso de sanar.

Precisamente, en este punto, Ana Beatriz Osorio hace énfasis para que las víctimas de violencia de género para no se queden calladas, hablen y actúen a beneficio de su salud mental y emocional a través de terapias.