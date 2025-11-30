LaLiga: Real Madrid suelta su mejor ataque, XI para enfrentar al Girona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se prepara para disputar esta noche el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga, enfrentándose al Girona en Montilivi a las 4:00 pm hora de Venezuela. El conjunto "Merengue" tiene como meta conseguir su segunda victoria de la semana, buscando continuar con el impulso generado tras su reciente éxito en la Champions League.

Xabi Alonso subrayó la importancia de este partido, declarando que "Necesitamos una victoria para seguir sumando de tres en tres" y ha convocado a 22 jugadores para el duelo.

Once contra el Girona

Mbappé y Vini Jr., los motores del ataque "Blanco"

El equipo llega con el ánimo alto tras vencer al Olympiacos a domicilio el pasado miércoles en Champions, un partido marcado por la brillante actuación de sus delanteros. Kylian Mbappé firmó su primer "póker" (cuatro goles) como jugador madridista, consolidándose como el máximo goleador tanto de la Champions (9 tantos) como de LaLiga (13).

Por su parte, Vini Jr. también tuvo un papel destacado en Atenas al contribuir con dos asistencias. El excelente momento de ambos atacantes se perfila como un factor crucial para que el Real Madrid consiga los tres puntos contra el Girona.

Un rival en puestos de descenso

El rival del conjunto blanco, el Girona, comenzó la jornada ubicado en puestos de descenso, aunque llega al encuentro tras haber evitado la derrota en sus dos jornadas anteriores. Jugando como local, su desempeño es irregular, con un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Sus principales amenazas ofensivas son Vanat y Stuani, ambos máximos goleadores del equipo en Liga con tres goles cada uno.