Real Madrid va en busca de un triunfo ante Athletic Bilbao para trepar a la punta

El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 14:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Real Madrid
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao derrotó por 2 a 0 a Levante en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Girona. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 3 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|34
|14
|11
|1
|2
|23
|2
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|3
|Atlético de Madrid
|31
|14
|9
|4
|1
|16
|4
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|8
|Athletic Bilbao
|20
|14
|6
|2
|6
|-3
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas