Real Madrid: Kylian Mbappé cuestiona al periodismo de España

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo en lo que va de temporada. El francés se mostró impresionante con el Real Madrid en Champions League: 4 goles vs Olympiacos. Tras el partido, el delantero se molestó por lo que él entiende una falta de respeto de la prensa española.

Mbappé marcó un hat-trick contra los griegos en 7 minutos y el cuarto gol en el minutos 60. Completando una de las mejores presentaciones en la temporada 2025-26 de la Champions League. En zona mixta, Kylian fue preguntado por una 'Mbappedependencia', lo que causó la molestia del francés.

Kyky respondió con firmeza: "Sin ánimo de ofenderte, es una mala pregunta. Cada uno tiene su función en el equipo; mi función es marcar goles. Sin nuestros jugadores, no ganamos partidos. No pienso en eso, es algo de periodistas".Sentenció el goleador a lo que entiende una ofensa de la prensa.

Kylian Mbappé con su hat-trick entró en la historia de la Champions League

El hat-trick de Kylian Mbappé frente al Olympiacos lo colocó en un lugar privilegiado de la historia de la Champions League. Con apenas seis minutos y cuarenta y dos segundos, firmó un triplete histórico en el torneo. Mostrando su versión más goleadora de la temporada con el Real Madrid.

La hazaña de Mbappé lo coloca en el top 5 de los tripletes más rápidos en la historia de la Champions. Una estadística donde supera a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dominadores absolutos de la mayoría de las estadísticas de la competición europea.

Top 5 hat-tricks más rápidos en la historia de la Champions: