Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción por la expulsión con Portugal

La incertidumbre sobre la participación de Cristiano Ronaldo en el inicio del Mundial 2026 ha llegado a su fin.

El Comité de Disciplina de la FIFA ha emitido una resolución que resulta un gran alivio para la selección portuguesa y para el propio astro luso: solo un partido de suspensión firme, lo que garantiza su presencia en el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Sanción mínima y condicionada

Tras su expulsión por una agresión durante la fase de clasificación al Mundial 2026 ante la República de Irlanda, existía el temor de que Cristiano Ronaldo se enfrentara a una sanción de dos o incluso tres partidos por "conducta violenta", lo que le habría impedido jugar el debut mundialista.

Sin embargo, el ente disciplinario de la FIFA optó por la pena mínima y la interpretó como una acción punible, pero sin la máxima agravante.

Sanción firme: Un (1) partido de suspensión, el cual ya ha sido cumplido en el último encuentro de la fase de clasificación de Portugal contra Armenia.

El sexto mundial está a la vista

A sus 40 años, y tras haber asegurado la clasificación de Portugal, Cristiano Ronaldo se prepara para disputar la sexta Copa del Mundo de su legendaria carrera, un hito reservado solo para un grupo muy selecto de futbolistas en la historia.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el cuerpo técnico reciben esta noticia con gran satisfacción, ya que la disponibilidad de su líder desde el primer minuto es crucial para la planificación del torneo.

Cabe destacar, que dicha sanción marca un precedente para el astro luso, pues nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus más de 220 partidos con la selección absoluta. El desenlace favorable le permite concentrarse en su preparación y en seguir siendo la figura fundamental del proyecto deportivo de Portugal.