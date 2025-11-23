¡Impresionante! Cristiano Ronaldo marca este golazo de chilena

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo demostró una vez más que la edad es solo un número, firmando una auténtica obra de arte en la victoria 4-1 del Al-Nassr sobre el Al-Khaleej. En su regreso a la acción tras la fecha FIFA, el 'Bicho' se robó el show al sentenciar la goleada con un brutal golazo de chilena en los minutos finales del compromiso.

El gol, que llegó en el tiempo de compensación (90+6'), sirvió para cerrar la fiesta goleadora del Al-Nassr y para recordar a los aficionados sus épocas más gloriosas, demostrando que mantiene intacta su potencia y coordinación atlética.

Tras recibir un centro preciso al área, CR7 se elevó de espaldas y ejecutó la acrobacia perfecta, impactando el balón con tal fuerza que, aunque el portero logró tocarlo, no pudo evitar que se colara al fondo de la red.

La persecución de los 1.000 Goles

Esta espectacular anotación tiene un significado especial en la carrera del portugués. Con este tanto, Cristiano Ronaldo ha elevado su registro a 954 goles en su carrera profesional.

A sus 40 años, el delantero luso sigue acercándose a la mítica e histórica cifra de los 1.000 goles, una meta que parecía inalcanzable pero que él se ha propuesto conquistar. Cada gol en la Liga Profesional Saudí acorta la distancia hacia ese hito que sellaría de manera definitiva su estatus como el máximo goleador de la historia del fútbol.

Vigencia incontestable

El triunfo en la jornada 9 de la liga saudí consolida al Al-Nassr como líder de la clasificación. A pesar de los grandes nombres que acompañan a Ronaldo, como João Félix y Sadio Mané, fue el capitán quien se llevó todos los reflectores con su jugada de fantasía.

La actuación de este domingo reafirma la vigencia y el compromiso de Cristiano Ronaldo, quien sigue siendo el principal motor y referente ofensivo del Al-Nassr. Su capacidad para definir partidos con gestos técnicos de esta magnitud, incluso después de un desgaste físico en la ventana internacional, es un testimonio de su mentalidad de leyenda.