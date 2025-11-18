La defensa de Roberto Martínez: "Somos mejores con Ronaldo"

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Portugal sufrió un inesperado traspié en días recientes al caer derrotada 2-0 ante Irlanda en un compromiso que se vio opacado por la primera expulsión en la carrera internacional de Cristiano Ronaldo.

El delantero recibió la tarjeta roja a los 59 minutos del encuentro, luego de golpear con el codo al defensor Dara O'Shea durante una disputa por el balón en el área rival. El incidente generó un debate inmediato sobre la conducta del capitán portugués.

El Respaldo del Entrenador tras la Clasificación

La controversia, sin embargo, no empañó la misión principal. Portugal logró asegurar su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a Armenia en su siguiente partido.

En este contexto de éxito y polémica, el seleccionador del combinado lusitano, Roberto Martínez, salió públicamente en defensa de su estrella. Martínez fue enfático al asegurar que el equipo es mucho mejor con Cristiano Ronaldo en la cancha, minimizando el error de la expulsión.

“Somos mejores con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto. Lo más importante es que el fútbol es un juego de errores, de dificultades, de resiliencia, y cuando algunos jugadores no están, tenemos que encontrar la manera de ganar. Creo que lo importante es tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar cuando ciertos jugadores no están en el once inicial”, declaró Martínez.

Con la clasificación asegurada, los planes del cuerpo técnico ahora se enfocan seriamente en la preparación para el torneo global. Martínez espera con ansias el sorteo para descubrir a quién se enfrentará Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026.