Nigeria fuera del Mundial, culpa al vudú de Congo: La acusación que sacude las eliminatorias

República Democrática del Congo le ganó a Nigeria por 4-3 en los penaltis,

Por

Oriana Garcia
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 05:23 pm
De manera sorpresiva la gran favorita a conquistar la llave que otorgaba el cupo al repechaje del Mundial 2026, salió derrotada y muchos han sido los comentarios que se han generado. 

Nigeria no logró ganarle en su llave a República del Congo, que se impuso en un partido de alta tensión en tanda de penaltis para dejarlos fuera, por segunda ocasión consecutiva en la Copa del Mundo. 

Sin embargo, lo que más llamó la atención no ha sido el duro revés que ha sufrido la tres veces campeona de África, eliminada  por un equipo congoleño que apunta a clasificar a través  del repechaje al que sería su segundo Mundial, sino los comentarios sobre posible Vadú.

Y es que la polémica se generó  por cuenta del entrenador de Nigeria, Eric Chelle "Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", denunció ante los periodistas, luego de haber protagonizado en la cancha un intento de agresión a miembros del banquillo de Congo.

República Democrática del Congo le ganó a Nigeria por 4-3 en los penaltis, después de firmar un empate 1-1 en el tiempo regular.

