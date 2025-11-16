Italia pierde por goleada y pone nuevamente en riesgo su participación en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Italia parece seguir encariñada con el sufrimiento en sus caminos de clasificación a un Mundial. Esta vez, la histórica ‘Azzurri’ volvió a recibir un trago super amargo y cayó por goleada en las eliminatorias mundialistas.

Su gran verdugo esta vez fue Noruega, que superó a su par con un marcador amplísimo de 1-4 y que puso nuevamente en riesgo la oportunidad italiana para regresar a una Copa del Mundo, torneo en el que siempre fue uno de los protagonistas y en el que es el segundo combinado con más títulos.

La selección dirigida por Gennaro Gatusso ahora tendrá que volver a probar suerte en una repesca, que no es lo mismo al torneo de repechaje que se jugará antes del Mundial entre distintas selecciones. La instancia que deberá encarar Italia es uno exclusivo para Europa, en el que participarán 16 selecciones, 14 que terminaron segundas en sus grupos y y cuatro ganadoras de su zona en la Nations League.

De todo ese grupos de equipos nacionales solo cuatro conjuntos se quedarían con el cupo directo a la máxima cita del fútbol, después de cuatro cruces o llaves de semifinales y finales a partido único, que lo hace más emocionante y riesgoso para los participantes.

¿Cómo quedó Italia en su grupo?

Italia necesitaba sí o sí una victoria contra Noruega para acceder al Mundial, nada más le podía beneficiar en su condición en el Grupo I antes de iniciar la jornada. Lo cierto es que no pudo con ese cometido y complicó sus opciones.

Por su parte, la zona quedó en manos de Noruega que firmó hasta unos 24 puntos, con una distancia de seis unidades y ocho partidos disputados, en los que sumó además 37 goles a favor y solo cinco en contra.

El gran artífice de ese buen acciones ofensivo sin duda alguna incluye al goleador de las eliminatorias europeas, Erling Haaland, que registró hasta 16 goles, sumando los dos que convirtió ante Ios italianos.

Finalmente, las preocupaciones regresan en el sector de Italia, que ya sabe lo que son los fantasmas de quedar fuera de una Copa del Mundo, con las dos ediciones más recientes en las que no han participado.